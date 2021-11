Dietetyczka skomentowała dietę Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Bardzo niedoborowa"

Zacznijmy od tego, że ludzki organizm nie potrzebuje tzw. detoksów. To, że osoby stosujące takie manewry żywieniowe czują się "lżej", jest wynikiem po prostu pustego żołądka, a stracone kilogramy to brak treści pokarmowej oraz pozbycie się wody z organizmu. Człowiek posiada takie organy jak nerki, wątroba, które (jeśli są zdrowe) radzą sobie bardzo dobrze z "oczyszczaniem" organizmu. Jeśli dzieje się coś nie tak, idziemy do lekarza i z nim analizujemy temat. Takim oczyszczaniem tego, co nie wymaga oczyszczenia, możemy sobie porządnie zaszkodzić. Kiedy stosujemy racjonalną dietę, żywimy się zgodnie ze zdrowymi zasadami, organy również będą nam wdzięczne i będą dobrze funkcjonować. Dostarczanie tak dużych ilości błonnika też nie jest dobrym i zdrowym rozwiązaniem, szczególnie jeśli ciało nie jest do tego przyzwyczajone.