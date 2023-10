Była na afterparty. Zdjęcia z imprezy mówią wszystko

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Choć widzom jest znana przede wszystkim z roli Hanki Mostowiak w serialu "M jak miłość", może poszczycić się znacznie większymi sukcesami. Wystąpiła w "Listach do M.", "Gierku", jak i czekających na premierę "Chłopach", które są polskim kandydatem do nominacji do Oscara.