Była na kolacji z Władimirem Putinem. Opowiedziała o swoich wrażeniach. "To jest przedstawienie"

Siedziała obok Putina na kolacji i bacznie go obserwowała

Analityczka opowiedziała o kolacji z udziałem Putina w podcaście BBC "Desert Island Discs". Wyznała, że siedziała bardzo blisko prezydenta Rosji, miała go dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jak się okazuje, to usadzenie wcale nie było przypadkowe. Hill miała obok Putina pełnić rolę osoby, która nie zwraca na siebie uwagi. Wyjaśniła, że jeśli mężczyzna zasiadałby obok niego, to wszyscy od razu zaczęliby spekulacje na temat tego, kim on jest.