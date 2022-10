Wszechmocne. "Jestem Monika i udowodnię wam, że życie z dziećmi z zespołem Downa jest piękne"

W Polsce niestety ciągle panuje przeświadczenie, że jak ktoś sobie nie daje rady, to bierze nianię. Słyszałam to wielokrotnie. I ja cały czas o tym mówię – na Instagramie czy wśród znajomych – że to nie o to chodzi, że ktoś sobie nie radzi, tylko chodzi o komfort psychiczny i mój, i dzieci. Jeśli mogę sobie pozwolić na nianię, to jest to dobre dla nich i dla mnie. Nie chodzi o to, że zostawiam dzieci z niańką i idę do fryzjera czy na paznokcie – choć nawet jeśli, jest to ludzkie. Każdy potrzebuje odpoczynku, matka tak samo. Tu nie chodzi o to, żebym cały czas leżała na dywanie i układała z dziećmi puzzle. Muszę to jakoś zrównoważyć, żeby nie zwariować.