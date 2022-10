Joanna Bugaj: "Szukajmy w ludziach tego, co dobre"

Nigdy nie prowadziłam biznesu dla samego biznesu, raczej prowadziłam go po to, żeby pomóc innym osobom. To pomoc była moim celem, a sukces i pieniądze stały poza tym wszystkim, przyszły same. Pamiętam, jak kiedyś przeprowadzono ze mną wywiad. Pani, która ze mną rozmawiała, zapytała, jakie – jako właścicielka firmy – mam cele, założenia, priorytety sprzedażowe. Popatrzyłam na nią i powiedziałam: "Ale proszę pani, ja nie mam takich priorytetów. Gdy przychodzi człowiek i prosi o pomoc, to my mu pomagamy w ramach naszych możliwości oraz wiedzy". W firmie, która sprzedawała aparaty słuchowe, niemożliwością było ustalenie progów sprzedażowych – bo nie o sprzedaż tu chodziło. Chodziło o to, żeby pomóc człowiekowi, który boryka się z pewną dysfunkcją, z niedogodnościami. Pieniądze do tej pory nie są wartością, która by mnie napędzała; napędzają mnie wyzwania, współpraca z innymi, relacje.