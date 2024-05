Świętuje 48. urodziny. Pokazała, jak teraz wygląda

"Daleko od noszy" to jeden z tych seriali, który do dziś wspominany jest z nostalgią. Grana przez Magdalenę Mazur postać siostry Magdy potrafiła nie tylko rozśmieszyć widzów, ale również zyskała sympatię za naturalny urok i charyzmę aktorki.

Choć pojawiła się także w produkcjach takich jak "Chłopaki nie płaczą" i "Pierwsza miłość", to właśnie dzięki roli w serialu opowiadającym o perypetiach szpitalnego personelu zyskała największą popularność.

Obecnie Magdalena Mazur rzadko pojawia się na branżowych imprezach i stroni od show-biznesu. Od czasu do czasu pojawia się gościnnie w znanych produkcjach. Jest też członkinią kabaretu "PanDemon".

Obecnie aktorka rzadko pokazuje się przed kamerą. Wiosną 2021 roku Magdalena Mazur dołączyła do kabaretu "PanDemon", w którym występują również inni aktorzy znani z "Daleko od noszy", m.in. Krzysztof Tyniec, Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki.

