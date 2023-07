Była Rzeźniczaka zaskoczyła wyznaniem. "Jest świetnym kochankiem"

Wywiad skrytykowała także Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka podkreśliła, że piłkarz zrobił rozmową krzywdę swojemu dziecku. "Dzieci dorastają. Idą do szkoły. A tam dowiadują się, że ich mama była panią do towarzystwa. I nawet znają stawkę. Oskarżenie zostało rzucone, poszły konie po betonie, syf będzie się ciągnął. Zastanawiam się, kim trzeba być, by publicznie niszczyć życie swojemu dziecku i jego matce. Zastanawiam się i nic nie przychodzi mi do głowy. Przerasta mnie to" - napisała.