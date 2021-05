Była wybitną polską agentką. Co wiadomo o Krystynie Skarbek?

W 1939 roku zaraz po wybuchu II wojny światowej, Skarbek razem z mężem wyruszyli z Kenii do Francji. Tam też doszło do ostatecznego rozstania małżonków, a Krystyna przedostała się dalej sama do Wielkiej Brytanii. Na miejscu wtargnęła do centrali brytyjskiego wywiadu i zażądała, aby ją przyjęto. Tym sposobem stała się pierwszą kobietą agentką. Przeszła bezbłędnie wszystkie szkolenia i egzaminy.