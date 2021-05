Matylda Damięcka o "nowym ładzie". Dobitnie podsumowała program

Jak zauważyła Damięcka, każdy ma zupełnie inną definicję rodziny i każda z nich jej poprawna i równie ważna. Internauci nie pozostali obojętni obok interpretacji graficzki: "Idealnie opisane", "To jest piękne. To jest miłość. To jest dobro. To jest prawdziwe", "Zachwyca mnie prawdziwość tego posta","Lepiej nikt by ich wszystkich nie pozbierał".