Była znana z zespołu Blog 27. Jak teraz wygląda Tola Szlagowska?

"Wyjechałam do Los Angeles, ponieważ płyta "Before I'll Die" zainteresowała się amerykańska firma fonograficzna. Miałam z nimi spotkanie, wszystko niby było dogadane. Niestety okazało się, że kontrakt nie doszedł do skutku. (…) To była ogromna, publiczna szkoła, która miała jeden z najlepszych programów artystycznych i muzycznych w LA. Chodziły do niej dzieci z bardzo różnych środowisk. Były dzieciaki z Beverly Hills, ale także dzieci z biedniejszych dzielnic, które wprost opowiadały, że bały się wracać do domu" – wyznała w tej samej rozmowie.