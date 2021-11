Zasłynął jako członek zespołu Just 5. Jak teraz wygląda Bartek Wrona?

Bartek Wrona osiągał sukcesy w karierze solowej

Bartek Wrona po rozwiązaniu Just 5 kontynuował swoją przygodę z muzyką. Nagrał cztery solowe albumy. Ostatni z nich o tytule "Póki mamy siebie" wydał w 2010 roku. Wokalista w trakcie swojej solowej kariery zasłynął między innymi singlem "Maria", który został okrzyknięty "przebojem lata 2005". Wrona nagrał również niezwykle popularny utwór "Jedna na milion", który był polską wersją "One in a Million" autorstwa Bossona. Muzyk wziął również udział w popularnym reality-show "Bar".