Była związana z Farrellem. Okrutnie opisała Bachledę-Curuś

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się w 2008 roku na planie filmu "Ondine", w którym oboje odegrali główne role. To właśnie wtedy między nimi pojawiło się gorące uczucie, które zakończyło związek Farrella z Emmą Forrest. Brytyjska pisarka oskarżyła wówczas polską aktorkę o rozpad swojego związku. Przeżywając rozstanie, napisała książkę autobiograficzną "Twój głos w mojej głowie", w której postać Alicji Bachledy-Curuś była "czarnym charakterem". Na tym jednak nie poprzestała.

Według Emmy Forrest, polska aktorka miała zachowywać się niestosownie i otwarcie "podrywać" Colina Farrella - nawet w obecności jego ówczesnej partnerki. Jak stwierdziła, tuż przed poznaniem Bachledy-Curuś, Colin Farrell i ona planowali założenie rodziny. Ich rozstanie było nagłe, a w jego wyniku powstała nie tylko książka, ale także scenariusz do filmu.

Produkcja ze scenariuszem autorstwa Emmy Forrest miała nosić nazwę "Liars (A-E)" i opowiadać historię zdradzonej kobiety. Wybrano do niej ponoć nawet aktorkę, która miała wcielić się w główną rolę - Rebeccę Hall. Filmu jednak ostatecznie nie nakręcono.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!