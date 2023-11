Byłam na targach rozwodowych. Oto zdanie, które słyszałam najczęściej

Chęć nauki spokojnej rozmowy i dojścia do porozumienia, to jeden z głównych powodów, dla których na targach rozwodowych pojawili się Ania i Tomek*, małżeństwo z kilkuletnim stażem, które przestało się ze sobą dogadywać. Mimo to, nie chcą brać rozwodu. Oboje zamierzają podjąć próbę ratowania relacji, którą budowali przez lata.