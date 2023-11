"Chcę żyć dalej". Młode wdowy mają dość użalania się nad nimi

Do grupy poświęconej kobietom, które straciły mężów, dołączyła ze względu na potrzebę wsparcia od osób, które przechodzą przez to, co ona. W rozmowie oznajmia, że choć nigdy by się nie spodziewała, że znajdzie się w takiej sytuacji, "nie chce płakać, chce żyć dalej".