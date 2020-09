Były mąż Nayai Rivery związał się z jej młodszą siostrą. Para będzie razem wychowywać syna tragicznie zmarłej aktorki

Ta wiadomość była dla wielu szokiem. Szczególnie dla fanów zmarłej aktorki, jednak warto pamiętać, że między Riverą i Dorseyem od początku dochodziło do spięć. W 2016 roku, zaledwie dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego, para miała mierzyć się z pierwszym kryzysem. Aktorka złożyła papiery rozwodowe, a ich związek był w separacji. Wtedy para zdecydowała się wrócić do siebie, jednak jak się potem okazało nie na długo, ponieważ rozwód sfinalizowali w 2018 roku.

W 2017 roku doszło jednak do incydentu, który miał przeważyć decyzję o rozstaniu pary. Niestety, para nie doszła do porozumienia "po cichu". Był mąż gwiazdy serialu "Glee" zgłosił się na komisariat jako ofiara przemocy domowej. Aktor dysponował nagraniem, na którym było widać, jak Rivera biła go po głowie i dolną wargę. Do rękoczynów miało dość podczas wspólnego spaceru, podczas którego towarzyszył im mały synek. Naya stanęła przed sądem, jednak szybko opuściła areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 dolarów.