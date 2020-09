Naya Rivera zginęła na jeziorze. Jest raport śledczych

Kilka miesięcy po tragicznym wypadku światło dzienne ujrzał raport lekarza medycyny sądowej hrabstwa Ventura. Jak informuje "The Sun" wynika z niego, że aktorka wołała o pomoc. Synek aktorki powiedział swojej babci, czyli matce Rivery, co wydarzyło się na łódce. 4-letni Josey i Naya skakali do wody. Chłopiec miał na sobie kamizelkę ratunkową. Aktorka zdążyła wyjąć synka z jeziora, a sama nie wyszła. Jak relacjonowało dziecko, wołała pomocy i miała ręce wyciągnięte do góry. Po chwili syn stracił ją ze wzroku.