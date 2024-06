Były nie do odróżnienia. Tak wyglądają w wieku 38 lat

Przez lata występowały w licznych programach telewizyjnych, a za ich wielki sukces filmowy, który jako pierwszy ukazał się w kinie, uznaje się tytuł "Czy to ty, czy to ja?". Następnie bliźniaczki zagrały w kilku komediach młodzieżowych w tym w "Nowy Jork, nowa miłość", "Paszport do Paryża", czy "Nikomu ani słowa". W 2004 roku, gdy osiągnęły pełnoletność, postanowiły zerwać z aktorstwem i oddać się swoim innym pasjom.