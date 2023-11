Były scjentolog przerywa milczenie. Mówi, co się dzieje z Cruisem

Były scjentolog przerwał milczenie. Tak mówi o liderze

W wywiadzie Briskier opisał Miscavige’a jako człowieka, który ma ogromne tendencje do kontrolowania innych. "W całej rasie ludzkiej nie narodził się większy maniak kontroli" - podkreśla były scjentolog. Jego zdaniem, lider "to samotny mężczyzna z zamiłowaniem do markowych ubrań, głodny prezentów, szybkich samochodów i motocykli typu superbike oraz dudniącej muzyki".