Opozda bawiła się w klubie. Spójrzcie, jak się ubrała

Joanna Opozda postawiła na satynę

Satyna to splot, który tworzy tkaniny wyróżniające się błyszczącym wykończeniem. Joanna Opozda ubrała się w nią niemalże od stóp do głów. Aktorka postawiła na jasnoszary top z dekoltem typu woda, który jest niezwykle efektowny, a poleca się go dla kobiet z mniejszym biustem.