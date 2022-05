Cały świat śledził jej historię. Właśnie odnalazła właścicielkę

Historia z happy endem

Nagłośnienie sprawy przyniosło jednak efekty. Po kilkunastu dniach do organizacji zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że jest właścicielką Szafki. Musiała jednak udowodnić, że rzeczywiście jest to jej zwierzak, co mocno ją zdenerwowało. Na całe szczęście sprawa została wyjaśniona bez udziału policji, a wolontariusze poznali pełną historię kotki.