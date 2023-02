Camilla pod ostrzałem. Takie coś przed koronacją

Do dziś wiele osób nie może zapomnieć, że Camilla była "tą trzecią" w związku następcy tronu z uwielbianą przez społeczeństwo Dianą. Choć żona brytyjskiego króla wielokrotnie udowodniła swoje oddanie monarchii, dla niektórych nie zasłużyła na to, by być nazywana królową. "W mojej opinii, ona jest królową niczego", "Jest królową niszczenia małżeństw" - pisali. Pojawiło się także określenie "czarownica".