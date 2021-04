Catherine Zeta-Jones zamieściła poruszający wpis. Chodzi o jej córkę

Catherine Zeta-Jones jest aktorką brytyjskiego pochodzenia, jednak na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda jest żoną Michaela Douglasa. para ma dwoje dzieci - syna Dylana Michael i córkę Carys Zeta. Dziewczyna właśnie skończyła 18 lat. Z tej okazji Catherine Zeta-Jones zamieściła na Facebooku poruszający wpis.

Piękne życzenia dla nastoletniej córki

"Wszystkiego najlepszego z okazji 18. urodzin, Carys Zeta! Jesteś wszystkim i wszystko jest tobą. Dziękuję za radość, jaką mi sprawiasz. O 5.00 rano wysłałaś mi SMS-a z podziękowaniem za poród. Właśnie taką jesteś kobietą. Uprzejmą i mądrą. Twoje piękno jest głębokie, a twoje serce jest wystarczająco duże, by kochać wszystko. Mogłabym kontynuować. Kocham Cię aniołku. Mama" - napisała na swoim profilu aktorka, a wpis opatrzyła kilkoma zdjęciami z córką, a także screenem ze wspomnianej wiadomości, w której Carys dziękuje mamie za poród. Jedno ze zdjęć przedstawia Zeta-Jones z małą córką, na innej fotografii dziewczyna pokazuje już jako prawie dorosła kobieta.

Fani aktorki nie szczędzą komplementów ani jej, ani Carys i chętnie przyłączają się do życzeń dla nastolatki. "Obie jesteście piękne", "Pogratulować takiej córki", "Jaka mama, taka córka... Obie jesteście wspaniałe" - brzmią komentarze fanów Catherine Zeta-Jones pod postem.

