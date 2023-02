CBA w gabinecie ginekolożki. Prokurator ma zwrócić dokumenty

Lekarce nie przedstawiono oficjalnych zarzutów, ona sama zaprzecza, że złamała prawo. - To już nawet nie jest nieprawda, to są oszczerstwa. Zarzucił (rzecznik - red.), że ja dystrybuuję środki farmakologiczne niedopuszczone do obrotu w Polsce, że w zasadzie nakłaniam do aborcji. Dla mnie to jest potwarz. Ponad 30 lat pracuję w zawodzie. To jest skandal. Ja tyle ciąż prowadziłam, trudnych. Ciąże zagrożone, ja tyle dzieciaków uratowałam - mówiła dr Maria Kubisa w TVN24.