Cebula na siwe włosy. Skorzystaj z domowego i taniego sposobu dla pięknych oraz zdrowych pasm

Cebula na siwe włosy – jak wykorzystać cenne warzywo?

Cebula jest wprost stworzona do walki z siwymi włosami. Wystarczy, że obierzesz dużą cebulę, a następnie ją zetrzesz albo zblendujesz. Powstały sok z cebuli należy dokładnie wetrzeć w skórę głowy oraz rozetrzeć na całej długości pasm, po czym zostawić na minimum 20 minut. Oczywiście, jeśli nie przeszkadza ci zapach cebuli, możesz zostawić sok na znacznie dłużej – efekt będzie jeszcze lepszy. Po upływie planowanego czasu, umyj głowę szamponem i gotowe. Cebula na siwe włosy to niejeden pomysł na wykorzystanie tego popularnego warzywa. Jeśli borykasz się z łupieżem, przetłuszczaniem się pasm czy wypadaniem kosmyków, również wykorzystaj sok z cebuli. Stosując warzywo regularnie (3 razy w tygodniu), szybko zauważysz fantastyczny rezultat.

Cebula na siwe włosy – inny sposób na piękne pasma

Możesz także wykorzystać cebulę na siwe włosy w nieco inny sposób. Dzięki temu nie tylko pozbędziesz się szarych kosmyków, ale również przyspieszysz porost włosów. Ponownie pomocna będzie jedna duża cebula, której kolejne warstwy powinnaś zblendować. Następnie przełóż powstałą papkę na płócienną labo bawełnianą serwetkę, po czym wyciśnij sok do miski. Cebula na siwe włosy będzie również skuteczna, gdy dodasz odrobinę oleju łopianowego – pozbędziesz się wówczas łupieżu. Dodając do cebulowego soku olejek arganowy albo kokosowy, otrzymasz idealny preparat na porost włosów. Następnie nakładaj sok na włosy i delikatnie wmasuj go palcami – dla podbicia efektu owiń pasma ręcznikiem i zostaw na około 45 minut. Jak widzisz, cebula na siwe włosy ma wszechstronne zastosowanie, przez co okaże się pomocna u większości kobiet.