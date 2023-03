Cena produktu różni się przy kasie? Miej tego świadomość

Z całą pewnością przynajmniej raz w życiu przydarzyła nam się ta sytuacja. Po dotarciu do kasy, przy skanowaniu wyszło na to, że wybrany przez nas produkt jest droższy, niż wskazywała na to cena naklejona na sklepową półkę. Nie jest to sytuacja bez wyjścia - każdy świadomy klient powinien mieć tego świadomość.