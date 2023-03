To już plaga w Biedronce. Sieć jest świadoma, co robią klienci

- Mój rekord to 25 wykorzystanych kodów jednego dnia - chwali się zapytana przez nas użytkowniczka grupy, Agata. Przyznaje, że dzięki wymianie zaoszczędziła ponad 150 zł na zakupach. Dodaje jednak, że to bardzo czasochłonne zajęcie. Szukanie odpowiednich ofert i ich wymiana zajmuje jej nawet 2 godziny dziennie. Nie wyobraża sobie jednak iść do sklepu i nie skorzystać z żadnej promocji. - Miałabym wyrzuty sumienia - przyznaje i dodaje, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze odkłada na wakacje.