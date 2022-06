Co wysokie ceny robią z ludźmi? Wymowne zdjęcia stoiska z brokułami

Porażająca cena za brokuły. Oto co wymyślili Australijczycy

Wciąż rosnąca inflacja sprawia, że praktycznie za wszystko płacimy znacznie więcej niż jeszcze chwilę temu. Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w Polsce, czy w Australii, sklepowe paragony dają nam się we znaki. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania zdesperowanych ludzi, którzy szukają sposobów na to, aby wydać choć trochę mniej pieniędzy. Mieszkańcy jednego z australijskich miast zrobili coś, co wprawa w zdumienie.