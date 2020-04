Cezary Pazura robi świąteczne porządki. Komentarz żony rozbawił fanów

Wielkanoc 2020. Cezary Pazura odpowiada na komentarz żony

Na koniec aktor podkreślił, że zawsze dbał o rzeczy, do których jest przywiązany. "Szczotka względnie nowa… u mnie wszystko służy długo. Taka zasada" – napisał. Wielu fanom spodobała się stylizacja Pazury. "Pazura ubiera się u Prady", "Dobry outfit do roboty", "Stylówka pierwsza klasa" – komentowali. Jednak to komentarz żony aktora najbardziej rozbawił obserwatorów.

"To po co ja zmywam podłogi w tych szpilkach?" – zapytała żartobliwie Edyta Pazura. Mąż natychmiast udzielił jej odpowiedzi: "Zawszę mówię – zdejmij wszystko. Szpilki też". Fani od razu włączyli się do dyskusji. "Trzeba było mężowi szpilki pożyczyć na to sprzątanie" – zaproponowała jedna z kobiet. Męska narracja natomiast przebiegła w zupełnie innym tonie, zdecydowanie popierając punkt widzenia Cezarego Pazury.