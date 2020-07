Cezary Pazura świętuje urodziny syna. Aktor wspomina poród, który zaczął się w nietypowej sytuacji

Cezary Pazura świętuje urodziny syna

Przy okazji urodzin Cezary Pazura wrócił wspomnieniami do dnia porodu. Rozwiązanie zaczęło się w dość nietypowym miejscu, bo w restauracji. "Przyszedł na świat o 17.30, przerywając nam obiad. Nigdy tak szybko nie pożegnano się z nami w miłej skądinąd restauracji. Widok rodzącej kobiety przed drugim daniem doprowadził obsługę do paniki. Do dziś nie wiem, jak by mi zasmakował sezonowy makaron z owocami morza" – żartował.