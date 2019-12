WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 charlize therondzieci gwiazdtransseksualizm Hanna Szczesiak 4 godziny temu Charlize Theron ma transseksualną córkę. "Jest jej przykro, gdy ktoś używa męskiej formy" "To jej historia i jej decyzja, czy zdecyduje się nią kiedyś podzielić" – mówiła Charlize Theron w jednym z ostatnich wywiadów. Córka aktorki, Jackson, urodziła się w ciele chłopca. Cały czas boli ją, kiedy ktoś zwraca się do niej, nie szanując jej prawdziwej płci. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Charlize Theron opowiedziała o wychowywaniu transseksualnej córki Jackson (Getty Images) Charlize Theron ma dwoje adoptowanych dzieci – córki August i Jackson. 7-letnia Jackson urodziła się jednak w ciele chłopca, a o tym, że czuje się dziewczynką, powiedziała mamie, gdy miała zaledwie 3 lata. "Nie jestem chłopcem!" – miała wykrzyknąć, o czym poinformowała Theron w jednym z wywiadów udzielonych na początku tego roku. Charlize Theron wychowuje transseksualną córkę Przy okazji promocji filmu "Bombshell" południowoafrykańska gwiazda opowiedziała nieco więcej o wychowywaniu transseksualnej córki. Zdradziła, że Jackson bardzo przeżywa, gdy ludzie zwracają się do niej, używając męskich form. – Teraz, gdy jest coraz starsza, jest coraz trudniej, bo ludzie wciąż piszą o niej przy użyciu złych zaimków. Nawet ja czasem mówię o niej w mediach w ten sposób – wyjaśniła aktorka, po czym dodała, że nie zamierza być matką, która rani uczucia własnego dziecka. Dlatego też zdecydowała się odpowiedzieć na pytania o Jackson, choć przez ostatni czas nie poruszała jej tematu. – To jest bardzo prywatna sprawa, to jest jej historia – tłumaczyła Theron. Jej słowa o wychowywaniu dzieci zgodnie z ich prawdziwą naturą powinny dać do myślenia wszystkim rodzicom, zwłaszcza tym, którzy obawiają się, że nie poradziliby sobie, gdyby ich dzieci okazały się homo-, bi- czy transseksualne. Aktorka bowiem zapewniła, że w jej domu nie ma tematów tabu i choć uważa, że jej córki są jeszcze nieco za małe na poważne tematy o seksualności, nie ucina dyskusji. Gdy jedna z dziewczynek mówi, że chce wziąć ślub, aktorka od razu pyta, czy wyjdzie za kobietę czy mężczyznę. – Uwielbiam, że moje dzieci wiedzą, że to zupełnie normalne pytanie – wyjaśniła Theron. Getty Images Podziel się Źródło: People Zobacz także: Siłaczki odc. 4. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne