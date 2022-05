Chcesz mieć piękne stopy na lato? Blogerka zdradziła swój niezawodny sposób

Zabieg z użyciem mleka i sody oczyszczonej działa cuda

Cztery szklanki mleka podgrzej i przelej do większej miski, do której będziesz mogła wsadzić stopy. Jeśli chcesz, możesz dolać do niego swój ulubiony olejek zapachowy. Mocz stopy przez około pięć minut, a następnie wyjmij je z mleka i porządnie natrzyj sodą oczyszczoną. Następnie włóż stopy do mleka na kolejne pięć minut. Po tym czasie opłucz je dokładnie wodą, osusz ręcznikiem i posmaruj kremem nawilżającym. Warto wiedzieć, że kąpiel w ciepłym mleku zadziała lepiej niż w wodzie dzięki zawartości kwasu mlekowego, który ma właściwości złuszczające. Natomiast soda oczyszczona zadziała jak peeling, który zetrze martwy naskórek.