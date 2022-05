Cellulit na udach to twoja zmora? Znamy prosty trik, który pomaga w jego zwalczaniu

Czym tak naprawdę jest cellulit? To pytanie zdaje sobie pewnie wiele kobiet. Jest to, najprościej rzecz ujmując, określenie dla nieprawidłowego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, które prowadzi do zmian w tkance podskórnej. Czasem jest widoczny gołym okiem, a w niektórych przypadkach dopiero po ściśnięciu fałdu skóry. Wszystko zależy od stopnia jego zaawansowania.