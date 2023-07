Chcesz się szybko opalić? Tak osiągniesz zamierzony efekt w mgnieniu oka

Chcesz uzyskać ładny odcień opalonej skóry, ale nie wiesz, jak podjeść do tematu? Istnieje kilka metod na to, by złapać słońce bez lęku o możliwe skutki uboczne. Dzięki nim unikniemy poparzeń i będziemy cieszyć się zdrowym wyglądem. Pierwsza ważna zasada głosi, aby w lecie unikać słońca od godziny 11 do 15 - wówczas znajduje się na możliwie najwyższym punkcie. Kolejna - aby nie zapominać o kremie z filtrem oraz nakryciu głowy. Co jeszcze należy wiedzieć, jeżeli chcemy cieszyć się muśniętą słońcem skórą?