Chcesz zrobić idealną kreskę eyelinerem? Koniecznie zobacz trik z "x"

Perfekcyjnie prosta, czarna linia tuż nad rzęsami potrafi zmienić cały makijaż i nadać mu zupełnie nowy charakter. Dla niektórych wykonanie takiej kreski eyelinerem jest bardzo trudne. Nie ma się co dziwić. By wykonać perfekcyjny makijaż, potrzebna jest wprawna ręka lub dużo cierpliwości. Wiele osób szybko się zniechęca. Na szczęście istnieją proste triki, które ułatwią ci to zadanie. Koniec z porannymi nerwami przed lustrem. Dzięki tym sposobom kreska zawsze wyjdzie idealna.