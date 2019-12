WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Chciał odzyskać psa ze schroniska. Pokazał rachunek na 861 zł Schronisko w Radysach (woj. warmińsko-mazurskie) nalicza 861 złotych za "odłów i utrzymanie psa w schronisku wraz z transportem". Rachunek wystawiony na właściciela jednego z czworonogów zadziwił administratorów strony Czarna Lista Organizacji Prozwierzęcych na Facebooku oraz internautów. – Odławianie i opieka nad zwierzętami uznanymi za bezdomne to zadanie własne gminy. Gmina, jeżeli uzna, że wyrządzono jej szkodę poprzez zgubienie psa może kogoś wezwać do zapłaty, ale w sądzie i tak przegra – mówi nam jeden z administratorów strony. Post ze zdjęciem rachunku niesie się w mediach społecznościowych. – Schronisko z kolei nie ma żadnego prawa pobierać żadnych opłat. A kiedy robi to kombinat na tysiące zwierząt typy Radysy to jest już cynizm – dodaje. Zadzwoniliśmy do schroniska Radysy z prośbą o komentarz w sprawie. Nie uzyskaliśmy go. – Prosimy o maila. Odpowiemy – usłyszeliśmy od pracownika schroniska. Przesłaliśmy pytania na wskazany adres we wtorek 17 grudnia. Do dziś czekamy na odpowiedź. Pod postem nie brakuje komentarzy. "W Łodzi to samo. Mama chciała odebrać i kazali zapłacić. Nie miała kasy, wróciła po tygodniu i piesek rzekomo odszedł", "Takie praktyki są stosowane w wielu schroniskach, przecież łatwiej jest wziąć kasę od właściciela psa, który się o niego martwi i chce go odzyskać, niż zająć się tymi którzy porzucają swoje zwierzęta z pełną premedytacją", "To jest koszmar! To nie tylko wyłudzanie, ale także odstręczanie ludzi od odbierania zgub ze schroniska. Lepiej żeby gmina płaciła za jego wegetację" – pisze część oburzonych. Inni uważają, że naliczanie takich opłat jest słuszne, bo ma uczyć właścicieli pokory i odpowiedzialności. – Funkcję edukacyjną powinny pełnić mandaty. W niektórych schroniskach straż miejska aż prosi, żeby ich informować o odbieranych psach, bo chyba im zależy na poprawieniu statystyk – przekonuje prowadzący stronę, gdzie pojawiło się zdjęcie rachunku. – Mandat jest kredytowany - można go zapłacić lub nie, ale w żaden sposób nie jest warunkiem zwrotu zwierzęcia, jak w niektórych schroniskach. Schronisko – jakie są opłaty? Do odpowiedzi w poście wywołano jeszcze jedno schronisko - "Promyk" w Gdańsku. Na jego stronie internetowej czytamy: "Właściciele zwierząt przebywających w Schronisku mają prawo do ich odebrania po udowodnieniu swojej własności i uiszczeniu obowiązujących opłat uwidocznionych w cenniku schroniska". Za dobę pobytu psa płaci się 16 złotych, w przypadku kota – 8 złotych. Opłata za interwencję w sprawie wynosi psa lub kota pozostawionego bez opieki to koszt 70 złotych.