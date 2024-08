Chciała wyjechać na wakacje marzeń. Trafiła na "tureckie Mielno"

- Wydałam na wakacje całe oszczędności. Jestem załamana – okazało się, że to był najgorszy urlop, jaki mogłam sobie wyobrazić - przyznaje Alicja. Razem z mężem postanowili w tym roku zaszaleć i pojechać z dwójką dzieci na all inclusive do Egiptu.

- Wydaliśmy około siedmiu tysięcy, ale myślę, że gdyby doliczyć do tego wszystkie koszty, zakupy i wycieczkę, wyszłoby pewnie około dziesięciu tysięcy. Dla naszej rodziny to zaporowa kwota, jednak stwierdziliśmy, że potrzebujemy prawdziwego oddechu i odpoczynku po ciężkim roku. Wydawało nam się, że jeśli już tyle wydajemy, to będą bajkowe wakacje, będziemy żyć w luksusie. Bardzo się myliliśmy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Z pozoru miejsce wydawało się świetne. Jednak szybko okazało się, że pokój nie był tak piękny jak na zdjęciu. - Był zdecydowanie do odświeżenia. Miał niezbyt czyste ściany, stare meble, poza tym widok na zamknięte podwórze. I, co chyba najgorsze, z odpływu w łazience było czuć męczący brzydki zapach – opowiada i dodaje: - Zgłosiłam to pani z obsługi hotelowej. Zdziwiła się i zapewniła, że wszystko było dokładnie sprzątane, ale wyślą kogoś, żeby dodatkowo wyczyścił odpływ. To nic nie dało - do końca wyjazdu czuliśmy nieprzyjemną woń po każdej kąpieli.

Minusem okazała się też wielkość obiektu i jego zła organizacja. - Na stronie wyglądało to ładnie. W praktyce - byliśmy zakwaterowani na obrzeżach hotelu i mieliśmy bardzo daleko do basenu czy do baru. A jednocześnie "w centrum" było pełno ludzi stojących w niekończących się kolejkach. Kiedy przy basenie zamówiłam sobie zwykły sok, czekałam na niego chyba pół godziny. Nic dziwnego, skoro był tłum gości, a obsługiwała tylko jedna osoba. Straszny kołchoz - kwituje.

Wisienką na torcie był remont domków, które wchodziły w skład kompleksu. Jak podkreśla Alicja, nieraz słychać było przez to hałas. - Jak można zrobić coś takiego w środku sezonu przy największym obłożeniu? - pyta zirytowana.

Przyznaje, że owszem – dzieci były zachwycone wyjazdem, animacjami i szaleństwem w basenie, jednak jej samej nie udało się wypocząć. - Przede wszystkim cały czas czuję, że zmarnowałam pieniądze, których wydaliśmy naprawdę niemało. Wiem, że nie pozwolę sobie więcej na coś takiego i raczej nie zdecyduję się ponownie. Wolę zorganizować coś sama - wzdycha.

Jak wynika z badania zamieszczonego na stronie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, w tym roku niemal co dziesiąty Polak weźmie pożyczkę na wakacyjny wyjazd. 42 proc. z nich planowało zapożyczyć się w banku i u rodziny, 16 proc. u znajomych a 9 proc. w firmie pożyczkowej.

"Zwykła imprezownia, tureckie Mielno"

- Pierwszy i ostatni raz wzięłam wakacje na kredyt – zaznacza Anna. Ona, podobnie jak Alicja, też potrzebowała odpoczynku i postanowiła zaszaleć. Zamiast, jak zawsze, liczyć każdy grosz przy wyborze oferty, zdecydowali się na droższy hotel, za około cztery tysiące od osoby za pobyt, i płatność na raty.

- Wydawało mi się, że pomyślałam o wszystkim – miejsce miało dobre opinie, hotel był tylko dla dorosłych. Nastawialiśmy się więc na błogi relaks. I o ile rzeczywiście jedzenie i drinki były pyszne, hotel nowiutki, a basen piękny, tak zupełnie nie udało nam się odpocząć. Można powiedzieć, że było tam wszystko oprócz ciszy i spokoju – wzdycha.

- Głośna muzyka non stop i pijani dorośli, którzy są znacznie gorsi od dzieci. Oczywiście pracownicy regularnie interweniowali, ale to nie pomagało - słyszeliśmy krzyki niezależnie od pory dnia czy nocy, jakby towarzystwo zerwało się ze smyczy. Mam wrażenie, że to była zwykła imprezownia, tureckie Mielno - ocenia w rozmowie z WP Kobieta.

Jak podkreśla, starała się skorzystać w pełni z wyjazdu. - Pojechaliśmy na wycieczkę - ale tam tak samo: picie w autokarze, hałas, impreza plus zwiedzanie jak w szkole. Wizja, że musiałam spłacać wyjazd jeszcze po powrocie, sprawiała, że chciało mi się płakać - opowiada.

Znajomi chcieli zaliczać wszystkie atrakcje

Katarzyna (imię zmienione – przyp. red.) do dziś wspomina wyjazd z przyjaciółmi - już byłymi - na all inclusive w zeszłym roku. - Od początku nie miałam ochoty tam jechać, wiedziałam, że wydam na to wszystkie pieniądze, które mam i wydawało mi się to nierozsądne. Z drugiej strony kusiła mnie wizja prawdziwego odpoczynku z gwarancją pięknej pogody. W końcu stwierdziłam, że jednak się szarpnę. To był błąd.

33-latka pojechała na wakacje ze znajomą parą i jeszcze jedną koleżanką. Wydała na to około 3,5 tysiąca złotych.

- Problem nie leżał w miejscu, ale w towarzystwie. Po pierwsze - okazało się, że para kłóciła się niemal cały czas: o alkohol, o za długie spanie, o niezajęcie leżaków... To było bardzo męczące. Jednocześnie - chcieli zaliczać wszystkie dodatkowo płatne atrakcje, pić drinki, których nie było w cenie pobytu, namawiali do tego też mnie i byli obrażeni, gdy odmawiałam. A dla mnie już sam wyjazd był dużym wydatkiem! Nie chciałam wciąż mówić o tym, że coś jest dla mnie za drogie, ale w końcu nie wytrzymałam i wybuchłam. Oczywiście reszta wyjazdu minęła w drętwej atmosferze. Wróciłam zmęczona i bez oszczędności. A z tamtą parą zerwałam kontakt - wspomina.

