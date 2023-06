Chcieli nazwać córkę jak napój. Rada Języka Polskiego stawia sprawę jasno

Wybór imienia dla dziecka nie jest łatwym zadaniem dla rodziców. Niezależnie od tego, czy jest to imię dla dziewczynki czy dla chłopca, problem jest zawsze tak samo duży. Postawić na imię tradycyjne czy może oryginalne, nawiązujące do bohatera z ulubionej książki lub z filmu? Niektórzy rodzice idą jednak jeszcze o krok dalej. Wybierają imiona na tyle dziwne lub kontrowersyjne, że są one odradzane przez Radę Języka Polskiego.