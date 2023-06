Kiedyś Polki kochały to imię. Rok temu otrzymało je tylko 16 osób

Jakie są kobiety o imieniu Jolanta?

Jolanta jest numerologiczną jedynką. Takie osoby to urodzone indywidualistki, które nie cierpią stagnacji, chętne do działania, odkrywania i zdobywania. Jedynki wiedzą, czego chcą i odważnie po to sięgają. Wiele osób zarzuca im, że wyjątkowo mocno skupiają uwagę na sobie, co może stawać się irytujące.