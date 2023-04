Chcieli obsadzać ją "po warunkach". Claudia Cardinale nigdy nie dała się zaszufladkować

Nie chciała, by ją i jej syna wytykano palcami, dlatego Patrick dorastał, myśląc, że Claudia jest nie jego matką, a siostrą. To ze względu na dziecko z takim zaangażowaniem rozpoczęła aktorską karierę – chciała zapewnić mu komfortowe warunki do życia i stać się kobietą niezależną finansowo. Wiedziała, że wiąże się to z wyjazdem do Włoch i w rezultacie rzadko będzie mogła widywać syna, jednak nie miała innych opcji. Od 1958 roku regularnie pojawiała się na ekranie. Równocześnie uczęszczała na lekcje aktorstwa, pilnie uczyła się włoskiego i błyskawicznie zdobywała popularność, a jej twarz pojawiała się na okładkach gazet.