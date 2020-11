Chcieli sprzedać mieszkanie. Kupcy zwrócili uwagę na ich orientację

"A to jest mój mąż i właśnie razem tu mieszkamy"

"Przy pokazywaniu mieszkania, tak jak poprzednio, był tylko Dawid. W skrótowej formie pokazał jeszcze raz nasze całe 38 metrów, Państwu spodobał się jeszcze widok z balkonu, którego nie mogli zobaczyć poprzednio, po czym nagle do mieszkania wchodzę ja" – opisują sytuację na Facebooku właściciele.

Jak podają, para 60-latków mocno zdziwiła się widokiem drugiego mężczyzny. Szybko powiedzieli, że chcą zobaczyć parking podziemny i już nie wrócili na górę. Agentka, która wybiegła za nimi wyjaśniła, że parze nie odpowiadało, że w mieszkaniu mieszkała para homoseksualistów. Dodatkowo poprosiła, aby kolejnym razem się nie przyznawać do orientacji i pokazywać mieszanie, kiedy w domu jest jedna osoba.

Powiedziała też, co się działo, jak wybiegła za przyszłymi kupcami. "Na koniec żona tego Pana rzuciła do mnie coś w stylu: "Pani sobie wyobraża co się w tym mieszkaniu mogło dziać?!" – tłumaczyła agentka.