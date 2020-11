Chopin był gejem? Dziennikarz mówi o listach miłosnych do mężczyzn

Moritz Weber w swojej weekendowej audycji mówi: "Chopin zapisał różne, oczywiste, namiętne i po części erotyczne wyznania miłości w czerni i bieli. Były adresowane do mężczyzn - zwłaszcza do jego Tytusa". I dalej dzieli się takim oto cytatem: "Jak zawsze noszę ze sobą twoje listy. Jak dobrze będzie, gdy wyciągnę twój list i upewnię się, że mnie kochasz".

Fryderyk Chopin – relacje

To by zmieniało interpretację zdania, które przywołuje Moritz: "Otrzymałem list, w którym mówisz, że powinienem cię pocałować". I daje kolejny przykład, już w języku polskim: "Mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim już pół roku, służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu, który mi inspirował tego walczyka dziś rano, co ci posyłam". I dodaje, że zakładano, iż chodzi o kobietę – w jego odczuciu błędnie, bo nikt, od szanowanych biografów po Instytut Chopina w Warszawie, nie potrafi dostarczyć na to żadnych dowodów.