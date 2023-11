Chryzantemy przetrwają do świąt. Wystarczy kilka zapałek

Żywe czy sztuczne? Nie musisz rezygnować z naturalnych kwiatów

Najprostszym sposobem, aby dłużej cieszyć się ładnymi i kolorowymi kwiatami na grobie, jest zainwestować w sztuczny stroik. Nie każdy jednak ma na to ochotę, bo to rozwiązanie nie tylko nie jest ekologiczne (wspiera szkodliwą produkcję plastiku), ale do tego mało satysfakcjonujące. Sztuczne kwiaty nigdy nie wyglądają tak dobrze jak prawdziwe. Do tego z czasem zaczynają blaknąć, brudzą się i zamiast ozdabiać nagrobek zmarłego, okropnie go szpecą. Nie warto się poddawać i rezygnować z żywych roślin, wystarczy tylko poznać kilka metod, które znacznie przedłużą ich żywot.