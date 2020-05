Chunky highlights to najmodniejsza fryzura sezonu. W latach 90. nosił ją każdy

Chunky highlights - najmodniejszą fryzurą sezonu

Tę fryzurę doskonale pamiętamy z lat 90. Lata temu nosiły ją Jennifer Aniston czy Sarah Michelle Gellar. Jeszcze do niedawna były uznawane za kicz i wtopę. Dzisiaj noszą je modelki, piosenkarki czy aktorki światowego formatu. Jako jedna z pierwszych do tej koloryzacji wróciła Billie Eilish, która lekko zmodernizowała tę fryzurę, dodając niecodzienny kolor. Do grona wielbicieli chunky highlights dołączyły także Dua Lipa czy Fka Twigs.