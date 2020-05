Ciałopozytywność. Bella Hadid pokazała zdjęcie z fałdkami na brzuchu. Kobiety jej dziękują

Pandemia koronawirusa wywróciła świat mody do góry nogami – odwołano tygodnie mody, pokazy i inne eventy branżowe. Siostry - Gigi i Bella postanowiły wykorzystać ten czas i odpocząć. Zaszły się w nowojerskim domu swojej mamy. Wypoczywają w ogrodzie, jeżdżą konno, relaksują się w basenie. O tym wszystkim dowiadujemy się z ich kont na Instagramie. Ostatni post Belli Hadid wywołał największe poruszenie w sieci.

Bella Hadid - ciałopozytywność

Modelka zamieściła zdjęcie prosto z basenu. Pozuje na nim w bikini z metką Sommer Swim oraz zapiętym na nadgarstku zegarku. Jednak tym razem to nie stylizacja, a jej naturalność przyciągnęła uwagę. Hadid śmiało pokazała się bez makijażu i zaprezentowała, jak naprawdę wygląda jej ciało. Tak - modelki też mają fałdki. Tak - wiedzą, co to cellulit.