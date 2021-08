Ciąża była pretekstem do zawarcia małżeństwa. "Rozwiedliśmy się kilka miesięcy po ślubie, nie byliśmy sobie pisani"

Ślub i wesele Eweliny nie odbyły się w jej rodzinnej miejscowości na Podlasiu, ale w Łodzi, skąd pochodził Piotrek i gdzie studiowała kobieta. – Muszę przyznać, że idąc do ślubu byłam zapatrzona w Piotrka, ale już wtedy kłóciliśmy się o wszystko. Jak na świat przyszedł Kubuś problemy się tylko pogłębiły. On był chłopakiem z tzw. blokowiska, przystojny łobuz, lubiący postać pod klatką, wypić piwo wieczorem. Ja chciałam, aby pomagał mi w opiece nad maluchem. Później doszły konflikty rodzinne. Kiedy zaczęliśmy na siebie warczeć, a nie do siebie mówić i wyciągać ręce, spakowałam walizkę i wyjechałam do rodziców na Podlasie. Tam zaczęłam nowe życie. Tak samo, jak rodzice popchnęli mnie w ramiona Piotrka, tak później pomogli mi przy rozwodzie z nim. Teraz zajmujemy się we trójkę Kubą. Piotrek ma kontakt z synem, ale musiał minąć czas zanim to się ułożyło – wyjaśnia.