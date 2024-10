"Cichy zabójca" znowu w domach. Może prowadzić do śmierci

Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym temperatury spadają, a za oknem robi się pochmurnie i mroźno. Z tego też względu warto zadbać nie tylko o swój organizm, ale także mieszkanie. Mowa tu w szczególności o pleśni, nazwanej przez brytyjski NHS "cichym zabójcą". Gdy pojawi się w domu, może prowadzić do poważnych problemów.

NHS (National Health Service) ostrzega przed pleśnią, która może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i życie - donosi ladbible.com. Pleśń pojawia się przede wszystkim w miejscach, które są chłodniejsze. W mieszkaniu lub domu jest to głównie łazienka oraz przestrzeń pod zlewem , a włączenie grzejników nie oznacza, że unikniemy problemu.

Korzystanie z grzejników nie powstrzymuje rozwoju pleśni. Ta może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak alergie, astma czy choroby układu oddechowego . W wyjątkowych przypadkach może spowodować nawet śmierć .

Jak rozpoznać, że w mieszkaniu znajduje się pleśń? Pleśń odznacza się czarnymi, białymi lub zielonymi plamami, które mają zapach stęchlizny . Wchodząc do domu, od razu ją poczujemy. Bardzo szybką reakcję na nią będą miały osoby z osłabionym układem odpornościowym, takie jak niemowlęta, małe dzieci oraz osoby starsze.

NHS podzieliło się kilkoma radami, jak zminimalizować ryzyko pojawienia się pleśni w domu. Należy skupić się na codziennych czynnościach, które pomogą uniknąć problemu. Po pierwsze, branie krótszych kąpieli i włączenie wentylatora w łazience , by para z prysznica nie zamieniła się w ciecz.

Po drugie, otwieranie okien podczas gotowania i suszenia prania , co pomoże w ucieczce wilgoci z powietrza. Dodatkowo - gotowanie z włączonym wentylatorem wyciągowym (okapem).

