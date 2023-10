"Ciemna triada" to "piekielna mieszanka". Seks będzie dużym błędem

Zdaniem seksuologa, tacy mężczyźni traktują seks instrumentalnie, często także zdradzają swoje partnerki. Kobiety, które wiążą się z partnerami z "ciemną triadą" najczęściej mają niską samoocenę i skłonność do kompleksów. Tego typu pary do terapeuty trafiają, gdy kobieta zaczyna się emancypować i buntować. Mężczyzna z początku próbuje pokazać się z jak najlepszej strony, jako idealny mąż czy ojciec, chce sprawić, żeby partnerka wróciła do poprzedniego stanu rzeczy, często wchodzi też w rolę ofiary.