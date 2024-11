"Ciepły seks" ratuje związki. Ekspert mówi, na czym polega

Seks ma różne oblicza, a każdy z nas ma swoje własne preferencje, które go dotyczą. Jak tłumaczy terapeuta seksualny dr Jack Morin, który jest autorem książki "The Erotic Mind", nie zawsze musi się on kończyć jednak orgazmem. Warto poznać pojęcie znane jako "ciepły" lub "leniwy seks". Według doktora Morina jest on wręcz niezbędny w długotrwałych związkach.