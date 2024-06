Cierpi na poważną chorobę. "Wstydziłam się siebie"

Nie da się ukryć, że Sylwia Bomba przeszła sporą metamorfozę. Sama zresztą twierdzi, że właśnie jest w swojej najlepszej formie w życiu. To jednak wiązało się ze sporymi wyrzeczeniami. Okazuje się, że przez chorobę szybko może zaprzepaścić efekty swojej ciężkiej pracy.

Wielu osobom wydaje się, że życie gwiazd niemal jest usłane różami. Celebryci jednak coraz częściej otwarcie mówią o problemach, z którymi mierzą się na co dzień. Ostatnio na podobne wyznanie zdecydowała się Sylwia Bomba.

Insulinooporność wyróżnia podwyższone stężenie insuliny we krwi, przez co tkanki mięśniowe są znacznie mniej wrażliwsze na jej działanie. Komórki produkując jej za dużo, mogą powodować nie tylko wiele poważnych chorób, w tym cukrzycy typu 2, ale także przyczyniają się do odkładania tkanki tłuszczowej.