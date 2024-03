Poznała eks Grzegorza Collinsa. Mówi, jaki ma z nią kontakt

Sylwia Bomba powiedziała o relacji z byłą partnerką Collinsa

Bomba przyznała, że zawsze stara się mieć dobre i pozytywne nastawienie do każdej osoby. To sprawiło, że jej podejście do byłej partnerkę Grzegorza Collinsa nie było inne. Collins i jego była partnerka, zerwali wiele lat temu, jednak z uwagi na wspólne dziecko utrzymują pozytywne stosunki. Sylwia Bomba zaznaczyła, że miała okazję poznać eks swojego ukochanego i szanuje jej postawę oraz to jak wychowuje córkę.